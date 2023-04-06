Otomobilin üzerine kaya düştü: 4 öğretmen hayatını kaybetti

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER VE AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan taziye mesajı paylaştı.



Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:



''4 öğretmen kardeşimizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Yaşamını yitiren öğretmen kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun.''

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, sosyal medya hesabından ''Dört öğretmenimizin vefat haberini acıyla aldık. Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, öğrencileri ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.'' paylaşımını yaptı.

