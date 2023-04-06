Otomobilin üzerine kaya düştü: 4 öğretmen hayatını kaybetti

Adana'da Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.
Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.
Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Öğretmenlerden Dilek Altıparmak'ın bekar, diğerlerinin evli olduğu öğrenildi.
Cenazelerin yarın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER VE AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan taziye mesajı paylaştı.
Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:
''4 öğretmen kardeşimizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Yaşamını yitiren öğretmen kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun.''
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, sosyal medya hesabından ''Dört öğretmenimizin vefat haberini acıyla aldık. Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, öğrencileri ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.'' paylaşımını yaptı.