Otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu: Cinayet şüphesi araştırılıyor

Kocaeli'de belediyenin temizlik işçisi, caddede park halindeki bir otomobilin içinde baygın halde biri olduğunu gördü.



Temizlik işçisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polisler, araçtaki kişinin Adem Aydoğan olduğunu tespit etti. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aydoğan'ın sol omzunun arka tarafından tabancayla vurulmuş olduğu tespit edildi.



Aydoğan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Aydoğan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, merminin giriş yeri sebebiyle cinayet şüphesi üzerinde dururken, otomobildeki kanın azlığı ve caddede silah sesi duyulmamış olması nedeniyle olayın başka bir yerde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini araştırıyor.



Ayrıca otomobilde herhangi bir mermi izi ve mermi bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.