Otomobilinde uyuşturucuyla yakalanandı, gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinden yapılan ihbar sonrası bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 14 gram sentetik , 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 200 lira ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü E.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

