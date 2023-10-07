Otomobilindeki arızayı kontrol etmek istedi: 3 metrelik menfeze düştü

Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Arızalanan otomobilini güvenlik şeridine çeken M.A., araçtan indi.
Karanlıkta yol kenarındaki atık su menfezini fark etmeyen M.A., 3 metre yükseklikten düştü. Yaralanan ve menfezde mahsur kalan M.A.'nın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince 3 metre derinlikteki menfezden çıkarılan M.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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