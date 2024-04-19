Otomobilindeki yangını söndürmek isterken kalp krizi geçirip öldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışan Osman Çubuk, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Otomobilindeki yangını söndürmek isterken kalp krizi geçirip öldü

’da bir kişi otomobilindeki yangını söndürmek isterken, geçirip yaşamını yitirdi.

Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi’nde yaşayan Osman Çubuk’un otomobili, motor kısmından alev aldı.

Aracı durduran Çubuk, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yanındaki eşiyle birlikte yangına müdahale ederken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sağlık ekipleri Osman Çubuk’un kalp krizi geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Osman Çubuk’un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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