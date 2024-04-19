Otomobilindeki yangını söndürmek isterken kalp krizi geçirip öldü

Kütahya’da bir kişi otomobilindeki yangını söndürmek isterken, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.



Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi’nde yaşayan Osman Çubuk’un otomobili, motor kısmından alev aldı.



Aracı durduran Çubuk, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yanındaki eşiyle birlikte yangına müdahale ederken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.



İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.



Sağlık ekipleri Osman Çubuk’un kalp krizi geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi.



Savcılık incelemesinin ardından Osman Çubuk’un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.