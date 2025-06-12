Otomobiline binerken silahlı saldırıya uğrayan fırıncı öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde fırın ustası Barış Yılmaz (33), otomobiline bindiği sırada kar maskeli kimliği belirsiz iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak hayatını kaybetti.



Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Bir pastanede fırın ustası olarak çalışan Barış Yılmaz, iddiaya göre, otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan motosikletli, kar maskeli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Yılmaz, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

