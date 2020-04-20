Otomobilinin arkasına bağladığı oyuncak arabayla oğlunu gezdirdi

Anadolu Ajansı 20.04.2020 - 06:34
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi'nde otomobilinin arkasına iple bağladığı oyuncak arabaya oğlunu bindirerek gezdiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, 4 yaşındaki oğlunun hayatını tehlikeye atan baba Mustafa A'yı gözaltına aldı.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 180 lira idari para cezası kesilen şüphelinin, bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.
8 SAATTE 128 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLADI