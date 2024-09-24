Otomobilinin camından çöp attı, cezayı yedi

Bolu Belediyesi, son olarak 31 Temmuz 2024 itibariyle yürürlüğe koyduğu karar doğrultusunda yere izmarit ve çöp atanlara karşı idari para cezası uygulamaya devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, titizlikle yürüttükleri 1 haftalık KGYS kaydı incelemesi sonucunda Merkeze bağlı Borazanlar Mahallesi'nde seyir halindeyken aracının camından dışarıya çöp attığı tespit edilen H. C. isimli sürücüye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nin 13. Maddesi gereğince idari para cezası uyguladı.