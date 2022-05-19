Otomobilinin içerisinde dövülerek öldürüldü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde otomobilinin içerisinde saldırıya uğrayan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.05.2022 - 01:49

Otomobilinin içerisinde dövülerek öldürüldü

’nın Şehzadeler ilçesinde darp sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bayındırlık Mahallesi Bayrak Tepe mevkisinde restorasyon çalışmaları devam eden Fetih Mescidi'nin gece bekçisi Zübeyir İlter (50), otomobilinin içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan İlter, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ekipler, olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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