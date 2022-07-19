Otomobilin kapısına çarparak düşen bisiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı

Eskişehir'de, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarparak devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü Süleyman B., karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Süleyman B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberler - DHA 19.07.2022 - 19:43

Otomobilin kapısına çarparak düşen bisiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı

'in Odunpazarı ilçesinde Süleyman B. isimli sürücü kullandığı elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan otomobilin sürücüsü Serkan T.'nin açtığı kapıya çarparak devrildi.

Yere düşen Süleyman B., karşı şeritten gelen Yücel H. yönetimindeki kamyonetin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Süleyman B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

anı ise çevreki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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