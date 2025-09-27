Otomobil inşaat temeline devrildi: 3'ü ağır 4 yaralı
Adıyaman'da bir otomobil inşaat temeline devrildi. Araçtaki 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da R.Ö. idaresindeki otomobil, Turgut Reis Mahallesi Zey Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaatın temeline devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- Trafik Kazası
- Otomobil
- Adıyaman