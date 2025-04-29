Otomobiliyle geri manevra yaparken hamile eşinin ölümüne neden oldu
Kilis’in Musabeyli ilçesinde Uzman Çavuş Mehmet Dağcı, otomobiliyle geri manevra yaparken 5 aylık hamile eşi Afra Dağcı'ya çarparak ölümüne neden oldu.
Kaza Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde meydana geldi. Diyarbakır'da görevli Uzman Çavuş Mehmet Dağcı, otomobiliyle geri manevra yaparken, 6 ay önce evlendiği hamile eşi Afra Dağcı'ya çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Afra Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dağcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Mehmet Dağcı’nın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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