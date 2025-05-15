Otomobiliyle iş yerine çarpıp kaçtı
Otomobiliyle kaldırıma çıkıp iş yerine çarpan sürücü, bir süre bekleyip olay yerinden kaçtı.
Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kaldırıma çıkarak cadde üzerindeki iş yerine çarptı.
Kazanın ardından aracından inen sürücü bir süre bekledikten sonra tekrar otomobile binerek kaçtı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
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