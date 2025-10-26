Otomobiliyle Kuki'i ezip kaçtı

Aracını bulunduğu yerden çıkarmak için manevra yapan sürücü, otomobiliyle yolda uzanan köpek Kuki'ye çarptı.

Atikali Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü otomobilini park ettiği yerden çıkarmak istedi.

Araç sürücüsü yoluna devam ederken Kuki, dakikalarca yerde kıvrandı.

Yaklaşık 10 yıldır çevre esnafı tarafından bakıldığı öğrenilen sokak köpeği Kuki'nin, ihbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından öldüğü belirlendi.

Ekipler tarafından teslim alınan Kuki'nin gerekli işlemlerin ardından defnedileceği öğrenildi.

Üzüntülü olduklarını söyleyen esnaf, kaçan sürücünün yakalanarak ceza almasını istediğini belirtti.