Otomobiliyle takla atan sürücü kayıplara karıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil takla attı. Otomobilin sürücüsü ise kaza sonrası kayıplara karıştı.

Otomobiliyle takla atan sürücü kayıplara karıştı

İzmit'te D-100 kara yolu Ankara istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASE 722 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobiliyle takla atan sürücü kayıplara karıştı - 1

Olay yerine gelen ekipler, otomobilin içinde kimsenin bulunmadığını fark etti.

Polis ekipleri sürücüyü ararken, trafik yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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