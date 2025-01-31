Otomobiliyle ters yöne girip "polisim" diyerek tehdit etti

Barbaros Mahallesi’nde aracıyla ters yöne giren bir kişiye, karşı yönden gelen sürücü yol vermedi.



Bunun üzerine aracından inen kişi, polis olduğunu iddia ederek sürücüye kimlik gösterdi. Ardından da sürücüye, “Daha fazla zorlama al arabanı aşağıya. Plakana gelecek cezadan da ben sorumlu değilim.” dedi.

Sürücünün tepki göstermesi üzerine şüpheli, “Bağırma, seni aşağıya indirir patates ederim” diyerek tehdit etti.

Daha sonra ters yönde olmayan iki sürücü, geri manevra yaparak sokaktan çıktı. Polis olduğunu iddia eden kişi ise sokaktan çıkarak uzaklaştı.