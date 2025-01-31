Otomobiliyle ters yöne girip "polisim" diyerek tehdit etti

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, ters yöne girdiği sokakta aracından inerek karşı yönden gelen otomobilin sürücüsüne kimlik gösterip polis olduğunu söylerek tehdit etti. Sürücüyü "Seni patates ederim” diyerek tehdit eden kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Otomobiliyle ters yöne girip "polisim" diyerek tehdit etti

Barbaros Mahallesi’nde aracıyla ters yöne giren bir kişiye, karşı yönden gelen sürücü yol vermedi.

Bunun üzerine aracından inen kişi, polis olduğunu iddia ederek sürücüye kimlik gösterdi. Ardından da sürücüye, “Daha fazla zorlama al arabanı aşağıya. Plakana gelecek cezadan da ben sorumlu değilim.” dedi.

Sürücünün tepki göstermesi üzerine şüpheli, “Bağırma, seni aşağıya indirir patates ederim” diyerek tehdit etti.

Daha sonra ters yönde olmayan iki sürücü, geri manevra yaparak sokaktan çıktı. Polis olduğunu iddia eden kişi ise sokaktan çıkarak uzaklaştı. 

Otomobiliyle ters yöne girip "polisim" diyerek tehdit etti - 1

EMNİYET PERSONELİ DEĞİLMİŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aracının plakasından kimliğini tespit etti. T.T. (33) olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin polis olmadığı ortaya çıktı. İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan şüpheli T.T., savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

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