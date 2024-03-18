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Otomobille çarpışan ATV sürücüsü ağır yaralandı

Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında bir otomobilin ATV motora çapması sonucu meydana gelen kazada ATV sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille çarpışan ATV sürücüsü ağır yaralandı

İğdeköy yol ayrımında Ö.A. yönetimindeki araç, Recep Ölmez yönetimindeki ATV motora çarptı.

Kazada devrilen ATV'nin altında kalan sürücü Recep Ölmez ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Recep Ölmez, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Ölmez, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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