Otomobille çarpışan bisikletli çocuğun dişi aracın üzerinde kaldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan bisikletli çocuk yaralandı, çocuğun kırılan dişi otomobilin üzerinde kaldı.

Otomobille çarpışan bisikletli çocuğun dişi aracın üzerinde kaldı

Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesinde arkadaşlarıyla süren E.E. (15), ara sokaktan ana yola çıktığı sırada karşı yönden gelen Duygu E. (37) yönetimindeki 67 AAD 970 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan çoçuk Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. E.E.'nin kırılan dişi ise otomobilin üzerinde kaldı.

Otomobil sürücüsü Duygu E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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