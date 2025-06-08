Otomobille çarpışan minibüs dereye uçtu: Yaralılar var
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille çarpışan minibüsün dereye uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde trafikte seyir halinde ilerleyen minibüs, otomobille çarpıştı ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu.
Kazada minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, minibüsteki yaralıları kurtardı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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