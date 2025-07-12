Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı

Y.C.B.'nin kullandığı otomobil ile T.A. idaresindeki minibüs Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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