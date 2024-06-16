Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsüsü otobüsün altında kaldı

Karabük'te otomobil ile çarpıştıktan sonra sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, otobüsün altına girdi. Motosiklet sürücüsü Sefa Tulumoğlu hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsüsü otobüsün altında kaldı


-Yenice karayolunun Yeşilköy köyü yakınlarında Sefa Tulumoğlu idaresindeki 78 SR 449 plakalı , T.İ. yönetimindeki 78 AAD 755 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın ardından Tulumoğlu’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, H.S. yönetimindeki 37 HD 415 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tulumoğlu, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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