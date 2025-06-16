Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Erzincan'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Kırklar Caddesi üzerinde B.Ç. (27) yönetimindeki hafif ticari araç ile A.T. (24) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklette yolcu olan N.Ç’nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada yaralanan B.Ç. ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü B.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.