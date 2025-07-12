Otomobille çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Sırkıntı caddesi üzerinde meydana gedli.

S.S. idaresindeki otomobil G.B. yönetimindeki traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör devrildi. Her iki araç sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, Cankur ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ambulanslarla ilçe devlet hastanesinde kaldırıldı.



Kaza yerinde inceleme yapılırken, 90 metreden fazla fren izi olduğu belirtildi.