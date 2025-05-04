Otomobille çarpıştı, havada taklalar attı

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada taklalar attı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Otomobille çarpıştı, havada taklalar attı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Dilara G.’nin kullandığı otomobil, Hüseyin Y.’nin motosikletle sokak kesişiminde bulunan kontrolsüz kavşakta çarpıştı.


Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan sürücüsü yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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