Otomobille çarpıştı, havada taklalar attı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada taklalar attı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Dilara G.’nin kullandığı otomobil, Hüseyin Y.’nin motosikletle sokak kesişiminde bulunan kontrolsüz kavşakta çarpıştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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