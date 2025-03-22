Otomobille çarpıştı: Motosiklet sürücüsü öldü

Yaylacık-Çalı Yolu'nda Serkan Sungur (25) idaresindeki 16 BNR 043 plakalı motosiklet ile Onur G. (23) yönetimindeki 34 RDG 73 plakalı otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, otomobil demir korkuluklara çarparak durdu.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Sungur'un hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan otomobil sürücüsü Onur G. ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.