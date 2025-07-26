Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

B.A.'nın (21) kullandığı otomobil, Suat Kılıç Bulvarı Ada Caddesi kavşağında, N.D'nin (67) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasında bulunan Y.D. (64) ve E.A. (5) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

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