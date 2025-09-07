Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza akşam saatlerinde Burhaniye mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi ile Şehit Erhan Yılmaz sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Kemalettin Samipaşa caddesinde seyir halinde olan Ahmet E. (23) yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapan sürücü Zatin B.'nin (47) kullandığı otomobil çarpıştı.

AĞIR YARALANDI

Kaza sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.