Otomobille iki köpeğin üzerinden geçti, yoluna devam etti

Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi’nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil , yol kenarında yatan iki köpeğin üzerinden geçti.



Sürücü, ezdiği hayvanlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, can havliyle ayağa kalkan köpekler bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.