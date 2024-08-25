Otomobille kamyon çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, bugün sabah saatlerinde Alpu Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 06 FP 7606 plakalı otomobil, 03 KK 528 plakalı kamyona yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kaza sonucunda 2 araçta bulunan ve yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

