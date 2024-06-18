Otomobille minibüs çarpıştı: 2’si çocuk, 15 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 2’si çocuk, 15 kişi yaralandı.

Otomobille minibüs çarpıştı: 2’si çocuk, 15 yaralı

Kaza, gece yarısı sıralarında Malkara- kara yolu Hereke Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Esin S. (29) yönetimindeki 59 EA 868 plakalı otomobil, aynı yöne giden Aydın C. (46) idaresindeki 59 RP 024 plakalı minibüse arkadan çarptı. Savrulan her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada, ters dönen minibüste sürücü Aydın C. ile Nazmiye C. (48), Ömer C. (30), Eda C. (29), Osman C. (28), Orhan C. (26), Edanur C. (25), Ayhan C. (24), Tuğba C. (23), Şevval C. (16) ve Karan Erdi C. (1) ile otomobil sürücüsü Esin S., yanındaki Onur S. (26), Çağrı Ö. (25) ve Sena Nur D. (24) yaralandı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve kaza kırım itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.


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