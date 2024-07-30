Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinden motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere kaza Kandemir Mahallesi Ulu Cami caddesi üzerinde meydana geldi.

A.K. idaresindeki 06 HB 5051 plakalı otomobil E.Ş. yönetimindeki 58 AFE 640 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza da motosiklet sürücüsü ile yolcu A.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdı

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

CHP'den Soylu'ya yanıt

CHP'den Soylu'ya yanıt

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...