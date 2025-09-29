Otomobille motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

'nin Bahşılı ilçesinde B.Y.'nin (25) kullandığı , Hüseyin Onbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı istikamete giden M.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü B.Y. ile motosiklette bulunan S.Y. (53) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

