Otomobille motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde B.Y.'nin (25) kullandığı motosiklet, Hüseyin Onbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı istikamete giden M.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü B.Y. ile motosiklette bulunan S.Y. (53) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- Etiketler :
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Kırıkkale