Otomobille TIR çarpıştı: Avukat anne öldü, oğlu yaralandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde TIR’la çarpışan otomobilin sürücüsü Avukat Ezgi Başak Akyürek Okul hayatını kaybetti, 1 yaşındaki oğlu Baray Alp Okul yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Ezgi Başak Akyürek Okul’un 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in kızı olduğu öğrenildi.

Otomobille TIR çarpıştı: Avukat anne öldü, oğlu yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında -Sivas karayolu Altköy mevkisinde meydana geldi.

Refahiye ilçesinden Sivas istikametine seyir halinde olan Avukat Ezgi Başak Akyürek Okul idaresindeki 16 BJP 288 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Engin Y. yönetimindeki 25 ACA 399 plakalı çekici ve buna bağlı 25 HA 540 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

Kazada Avukat Ezgi Başak Akyürek Okul olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Baray Alp Okul ise yaralandı. Baray Alp Okul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ezgi Başak Akyürek Okul’un 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in kızı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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