Otomobiller atla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
08.11.2025 21:09
İHA
Diyarbakır'da iki otomobil, atla çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir otomobil ile at çarpıştı. Başka bir otomobil ise telef olan ata çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.