Otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk, 7 yaralı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde Barış Manço Bulvarı ile Ali Uyaroğlu Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi.

Barış Manço Bulvarı üzerinden gelen Yunus Sarı (28) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Güler Çetin (33) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada Yunus Sarı'nın eşi Nigar Mehmedova (26), 1 haftalık bebeği Suna Sarı, diğer araç sürücüsü Güler Çetin ile çocukları 40 günlük Rüya Ada, Asil Toprak (5) ve Emine Deniz Çetin (9) ile Almanya'dan gelen hamile kız kardeşi Melike Güneş (28) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleli, sağlık ekibi gelene kadar yaralı çocuklara buz tedavisi uyguladı.



Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kazayı gören Bülent Akşam, aynı caddede sürekli kaza olduğunu belirterek, "Burada 3 günde bir kaza oluyor. Yeni yapılan bir yol, şoförler çok hızlı gelerek güney istikametine gidiyor. Burada sürücüler sürekli kontrolsüz bir şekilde çıkıyor" dedi.