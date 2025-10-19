Otomobiller hurdaya döndü: Bir ölü, bir ağır yaralı
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.
C.G.'nin (75) kullandığı otomobil ile Ahmet Serttaş'ın (80) kullandığı otomobil Alibaba Mahallesi Çayboyu Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Kazada sürücülerden Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken, C.G. ağır yaralandı.
Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden Serttaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
