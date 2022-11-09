Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, biri çocuk 5 kişi yaralandı.



Sadullah Ünver idaresindeki 33 AHS 210 plakalı otomobil, Kösbucağı Mahallesi'nde H.G'nin kullandığı 01 EZT 50 plakalı otomobille çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Ünver ile yanındaki Mehmet Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralanan sürücü H.G. ve araçlardaki biri çocuk 4 kişi, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.