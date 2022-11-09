Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Mersin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

'in Erdemli ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Sadullah Ünver idaresindeki 33 AHS 210 plakalı otomobil, Kösbucağı Mahallesi'nde H.G'nin kullandığı 01 EZT 50 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı - 1

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ünver ile yanındaki Mehmet Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü H.G. ve araçlardaki biri çocuk 4 kişi, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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