Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde Ömer A.’nın (52) kontrolünü yitirdiği 26 AJ 897 plakalı otomobil, saat 13.00 sıralarında karşı yönden gelen Kevser B.'nin (37) kullandığı 16 ATY 622 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Savrulan araçlar, yol kenarında park halindeki 16 KMB 80 plakalı otomobile çarptı.
Yaralanan sürücüler ile 26 AJ 897 plakalı otomobildeki Sema A. (48), ihbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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