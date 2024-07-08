Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde Ömer A.’nın (52) kontrolünü yitirdiği 26 AJ 897 plakalı otomobil, saat 13.00 sıralarında karşı yönden gelen Kevser B.'nin (37) kullandığı 16 ATY 622 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Savrulan araçlar, yol kenarında park halindeki 16 KMB 80 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan sürücüler ile 26 AJ 897 plakalı otomobildeki Sema A. (48), ihbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Ömer Çelik'ten en düşük emekli aylığına zam açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

Ömer Çelik'ten en düşük emekli aylığına zam açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

Balıkesir'de suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı

Balıkesir'de suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı

Anız yakan 5 kişiye 35 bin lira ceza

Anız yakan 5 kişiye 35 bin lira ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Patlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı

Patlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı

GİB'den "Saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddiasına yalanlama

GİB'den "Saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddiasına yalanlama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...