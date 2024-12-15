Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Yenimahalle Güçlü Sokak'ta meydana geldi.

Zincirlikuyu Caddesi'nden Güçlü Sokağa dönen Furkan Ü. (19) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Eyüp T. (20) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, site duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Berdan B. (20) ile diğer araçtaki yolcu Elif T. (14) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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