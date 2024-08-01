Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Sakarya Adapazarı'ndan Bursa İznik yönüne giden E.E. (35) yönetimindeki otomobil, İznik-Adapazarı yolu Karatekin Mahallesi’nde karşı şeritten gelen F.Ş. (47) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen otomobiller, yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada, sürücülerden F.Ş. ile diğer araçtaki M.E. (34) ve çocukları E.E. (12) ile B.E. (15) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.