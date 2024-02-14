Otomobiller kafaya kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobiller kafaya kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi’nde meydana geldi.

Caddeden ilçe merkezine giden S.U. idaresindeki otomobil, ara sokaktan yola çıkan Y.V. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarparak durdu. Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...