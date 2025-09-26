Otomobiller ve motosikletlerin kazası: 2 yaralı

Değirmenaltı Mahallesi Orhan Öztrak Sokak ile Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nin kesiştiği noktada gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.



Üç otomobil ile iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken kazada iki kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ALKOLLÜ ÇIKTI



Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücülerden birinin 85 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.