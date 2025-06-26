Otomotivde ÖTV matrahı değişiyor: Yeni ekonomi paketi Meclis'te

Yeni ekonomi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifle binek otomobillerin ÖTV dilimleri yeniden düzenleniyor. Düzenlemeyle, binek otomobillerde ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.



İçten yanmalı otolarda ÖTV, aracın vergisiz fiyatı ve motor hacmine göre belirleniyor.



Şu an vergisiz fiyatı 280 bin liranın altında olan 1600 cc araçlar için 4 farklı ÖTV dilimi var.



Bu dilimler, yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle, yüzde 80 altı vergi uygulanmayacak.



Mevcutta zaten bu vergi dilimine girecek fiyatta araç kalmadığı için söz konusu düzenleme araç fiyatlarını etkilemeyecek.

Teklifle, arazi taşıtı sınıfında olan kamyonet cinsi araçlardan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olacak.



Güvenlik güçleri tarafından kullanılacak, yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan araçların ilk iktisabı ÖTV'den müstesna olacak.



Ayrıca, güvenlik güçleri tarafından alınacak araçların teslimi de KDV'den istisna olacak.



KAYITDIŞILIKLA MÜCADELE VE İSTİSNALARIN AZATILMASI



Teklifle, kayıtdışılıkla mücadele ve istisnaların azaltılması da hedefleniyor.



Bu kapsamda,, AR-GE personelinin ücretlerine uygulanan sınırsız vergi istisna ve teşvikine üst sınır getiriliyor.



LPG dağıtıcılarının, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı LPG'yi başka bir dağıtıcıya satışı sınırlandırılıyor.



Yeni alınacak yatırım teşvik belgelerinde indirim hakkının kullanılabileceği süre en fazla 10 yıl ile sınırlandırılıyor..



Tüm yatırımlar için kurumlar vergisi oranının yüzde 60 indirimli uygulanmasına imkan sağlanıyor.



Yatırıma katkı oranının üst sınırı da yüzde 50 olarak belirleniyor..

