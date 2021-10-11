Otomotivde üretim yüzde 8, ihracat yüzde 9 arttı

Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 922 bin adede yaklaştı.



Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 9 ayında toplam otomotiv üretimi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 921 bin 619 adet oldu.



Otomobil üretimi yüzde 1 azalarak 571 bin 108 adede gerilerken, traktörle birlikte toplam üretim 962 bin 829 adet olarak gerçekleşti.



Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 62, ağır ticari araçlarda yüzde 56, traktörde yüzde 73 seviyesinde gerçekleşti.



Ocak-eylül döneminde ticari araç üretimi yüzde 26 artış gösterdi. Üretim, ağır ticari araç grubunda yüzde 38, hafif ticaride ise yüzde 25 arttı. 9 ayda toplam ticari araç üretimi 350 bin 511 adede yükseldi.



Ticari araç pazarı yüzde 23, hafif ticari araç pazarı yüzde 18, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 63 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında 2015'e göre kamyon pazarı yüzde 28, otobüs-midibüs pazarı yüzde 66 daraldı.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 582 BİN ADET ARAÇ SATILDI



Ocak-eylül döneminde araç satış pazarı yıllık bazda yüzde 15 artarak 582 bin 83 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 12 arttı ve 434 bin 800 adet oldu.



Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ocak-eylül döneminde toplam pazar yüzde 4 ve otomobil pazarı yüzde 7 artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 daraldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.



OTOMOTİV İHRACATI ARTARKEN, OTOMOBİL İHRACATI AZALDI



Yılın 9 ayında toplam otomotiv ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 9 artarak 671 bin 674 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 401 bin 437 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayisi, toplam ihracattan aldığı yüzde 13,2 payla ilk sıradaki yerini korudu.



Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 25, avro bazında yüzde 17 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 21,7 milyar dolar, otomobil ihracatı da yüzde 6 artarak 6,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 artarak 5,5 milyar avro oldu. 9 ayda dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18 artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 35 yükseldi.