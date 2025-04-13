Otopark görevlisine çarpan minibüsün sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir iş yerinin önünde bekleyen otopark görevlisine çarptı. Yaralanan otopark görevlisi binanın içine düşerken, minibüs sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.
İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir iş yerinin kapısının önünde bekleyen otopark görevlisine ve park halindeki araca çarptı.
Kaza nedeniyle çıkan sesi duyarak dışarı çıkan iş yeri çalışanları, yaralanan otopark görevlisini görerek yardım etmek istedi.
MİNÜBÜS SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
Bu sırada minibüs sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan otopark görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılırdı.
Öte yandan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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