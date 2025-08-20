Otopark ücreti kavga çıkardı: Müşterisini vurdu

İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Necip Bey Caddesi’ndeki otopark işleten Hikmet U. ile müşteri Murat S. arasında otopark ücreti ve küfürleşme sebebiyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesiyle Hikmet U., otomobilinden çıkardığı tabancayla Murat S.’ye ateş etti. Belinden yaralanan Murat S., arbede sırasında Hikmet U.’nun elindeki tabancayı aldı.



Hikmet U., da bu sırada patlayan tabancayla sağ el baş parmağından yaralandı.