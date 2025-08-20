Otopark ücreti kavga çıkardı: Müşterisini vurdu
Samsun'un İlkadım ilçesinde otopark işletmecisi Hikmet U. park ücreti sebebiyle çıkan tartışmada müşterisi Murat S.’yi vurdu.
İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Necip Bey Caddesi’ndeki otopark işleten Hikmet U. ile müşteri Murat S. arasında otopark ücreti ve küfürleşme sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Hikmet U., otomobilinden çıkardığı tabancayla Murat S.’ye ateş etti. Belinden yaralanan Murat S., arbede sırasında Hikmet U.’nun elindeki tabancayı aldı.
Hikmet U., da bu sırada patlayan tabancayla sağ el baş parmağından yaralandı.
GÖZALTINDA
Otomobiliyle özel bir hastaneye giden Murat S., tedaviye alınırken ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekiplerine tabancayı teslim etti. Hikmet U., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hikmet U., adliyeye sevk edildi.
Hikmet U.'nun 1994 yılında işlediği cinayet sebebiyle cezaevine girdiği, 8 yıl hapis yattığı öğrenildi.
