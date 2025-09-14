Otoparka pompalı tüfekle ateş edildi: Bir kişi yaralandı

Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir otoparka gelen şüpheli ya da şüpheliler, henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş açtı.

Bu sırada saçmaların isabet ettiği otopark çalışanlarından İ.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.