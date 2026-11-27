Yeni Bina Yangın yönetmeliği Resmi Gazete'nin 27 Aralık 2026 tarihli sayısında yayınlandı. Yönetmelik elektrikli araçların otoparklarda sarj edilmesi için de düzenlemeler içeriyor.

EV PRİZİYLE ŞARJA SON VERİLECEK

Yönetmeliğin otoparklarla ilgili maddesinde, “Müstakil konutlar hariç, üzerinde kontrol ünitesi bulunsa dahi sarj kablolarıyla ev tipi prizler üzerinden bağlantı yapılamayacağı” yer aldı. Bu maddeye göre, otoparklarda ev tipi sarj bağlantısı yani sıradan fişlerle elektrik araçlar sarj edilemeyecek. Yönetmelikte, sarj sistemlerine akımı kesecek devre kesicilerin de bulundurulması zorunlu sayıldı. Kapalı otoparklardaki tüm elektrik sistemleri yangın ve su baskınından etkilenmeyecek şekilde olacak. Ayırım yapılmaksızın bütün otoparklarda yaygın algılama sistemleri kurulacak.

Kapalı otoparklardaki sarj ünitelerinin tümü, yani alışveriş merkezleri dahil tüm sarj sistemleri, 1 Ocak 2029 tarihine kadar yönetmeliğe uygun hale getirilecek.