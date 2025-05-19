Otoparkta feci ölüm: Yere düştü, üzerinden otomobil geçti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otoparkta yürüyen 63 yaşındaki Tevfik Deniz, rahatsızlanıp yere düştü.

Bu sırada otomobiliyle otoparktan çıkmak isteyen H.A.A. (34) yerde yatan Tevfik Deniz’i fark etmeyip üzerinden geçti.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin uyarısı üzerine H.A.A., otomobilini durdururken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Deniz, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

