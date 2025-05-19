Otoparkta feci ölüm: Yere düştü, üzerinden otomobil geçti
Otoparkta rahatsızlanıp yere düşen Tevfik Deniz’in üzerinden otomobil geçti. Hastaneye kaldırılan Deniz, hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otoparkta yürüyen 63 yaşındaki Tevfik Deniz, rahatsızlanıp yere düştü.
Bu sırada otomobiliyle otoparktan çıkmak isteyen H.A.A. (34) yerde yatan Tevfik Deniz’i fark etmeyip üzerinden geçti.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin uyarısı üzerine H.A.A., otomobilini durdururken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Deniz, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan otomobil sürücüsü H.A.A. polis tarafından gözaltına alındı.
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