Otoparkta feci ölüm: Yere düştü, üzerinden otomobil geçti

Otoparkta rahatsızlanıp yere düşen Tevfik Deniz’in üzerinden otomobil geçti. Hastaneye kaldırılan Deniz, hayatını kaybetti.

Otoparkta feci ölüm: Yere düştü, üzerinden otomobil geçti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otoparkta yürüyen 63 yaşındaki Tevfik Deniz, rahatsızlanıp yere düştü.

Bu sırada otomobiliyle otoparktan çıkmak isteyen H.A.A. (34) yerde yatan Tevfik Deniz’i fark etmeyip üzerinden geçti.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin uyarısı üzerine H.A.A., otomobilini durdururken, ihbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Deniz, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Otoparkta feci ölüm: Yere düştü, üzerinden otomobil geçti - 1 Kaza sonrası olay yeri

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan otomobil sürücüsü H.A.A. polis tarafından gözaltına alındı.

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