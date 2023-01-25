Otoparkta kadına tekme tokat dayak

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanın otoparkında, gece saatlerinde bir kadınla tartışmaya başlayan kişi, bir süre sonra kadına tekme ve tokatla saldırdı.

Yere düşen kadının çığlıklarını duyan çevredeki bir kişi, şiddet uygulayan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Görüntülerde, dövülen kadının yere düştüğü ve çevredeki bir kişinin araya girdiği görülüyor.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edilirken, dövülen kadının ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.